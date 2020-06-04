الخليج 365الخميس 2020/6/4 03:58 ص بتوقيت أبوظبي
أكد عضو مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الخميس، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان أخطأ عندما اتصل برئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وما تسمى حكومة الوفاق فائز السراج، مطالباً إياه الاعتراف بذلك.
ووجه النائب الفتيتي، خلال جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي، حديثه للغنوشي، قائلا: "لقد أخطأت عندما قلت رئيس مجلس نواب الشعب يهنئ حكومة السراج باستعادة قاعدة الوطية".
وأضاف: "ليس من حق رئيس مجلس النواب أن يتحدث باسم المجلس دون استشارته".
وعبر عن سعادته بمساءلة رئيس مجلس النواب "لأن هذا يثبت أن تونس الجديدة لا أحد فيها فوق المساءلة".
وطالب البرلماني التونسي طارق الفتيتي رئيس المجلس راشد الغنوشي بـ"الاعتراف بالخطأ".
وشهدت أروقة البرلمان التونسي بمناسبة جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشادات كلامية ومناوشات بين نواب الإخوان وباقي الأحزاب، والعديد من الاتهامات الموجهة لزعيم إخوان تونس بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.
ولم يتمكن البرلمان التونسي من المصادقة على اللائحة المتعلقة برفضه التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل.
ولم يستطع مجلس النواب من تحصيل 109 أصوات لتمرير هذه اللائحة، واستقر التصويت عند 96 صوتا موافقا و68 نائبًا معارضا و 7 أصوات متحفظة.
وصادق على هذه اللائحة عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية موزعة بالخصوص على أصوات الدستوري الحر ( 18مقعدا) ، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، و كتلة تحيا تونس ( 14مقعدا) وكتلة قلب تونس (26 مقعدا).
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني تونسي يطالب الغنوشي بالاعتراف بـ"خطأ اتصاله" بأردوغان والسراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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