الادعاء يفتح الباب أمام اتهام "مؤلم" للضابط المتورط بقضية فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الإدعاء العام الأمريكي عن إمكانية توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لضابط الشرطة السابق المتهم في قضية جورج فلويد "عند الحصول على أدلة تدعم ذلك".



وقال كيث إيليسون المدعي العام لولاية مينيسوتا، مساء الأربعاء، إنه سيتم تقديم الأدلة التي بحوزته حالياً لهيئة محلفين، بحسب ما ذكره في مقابلة له مع شبكة (سي إن إن).

وعند سؤاله عن احتمال توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى، قال إيليسون: "نواصل جمع الأدلة وإذا حصلنا على دليل يدعم ذلك فسوف نضعه أمام هيئة محلفين.. سنقدم ذلك.. طرحنا حاليا أقصى حد ممكن من التهم الأخلاقية".

وقبل ساعات، أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار، أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

Advertisements

وكان شوفن اتهم الأسبوع الماضي بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.

وأشادت عائلة الضحية الذي قضى في 25 مايو/أيار الماضي بهذه الخطوة المتقدمة، وذلك في بيان وزعه محاميها بين كرامب.

وأحدثت وفاة فلويد (46 عاما) حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.