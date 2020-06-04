شكرا لقرائتكم عبير موسي للغنوشي: قياداتكم مصنفة إرهابية عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، ليلة الأربعاء، في جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقالت موسي "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي".
وأضافت عبير موسي في جلسة جدلية ساخنة "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا"، وتابعت "كذبت على التونسيين أكثر من مرة".
وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر موجهة كلامها لزعيم حركة النهضة أن "الاغتيالات السياسية رجعت مع دخولكم البلاد".
وتساءلت "كيف دخلت (الغنوشي) لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضدك؟".
إلى ذلك، قال الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه موسي إن "الغنوشي وحركته أكبر خطر بالنسبة لنا على تونس".
كان العديد من النواب في البرلمان التونسي تعهّدوا بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وقالت موسي في تصريحات سابقة إن "النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي"، وفق تعبيرها.
كما بينت أن مطلب تنحية الغنوشي" لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا، مشيرة إلى" أن اكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة".
يشار إلى أن جلسة البرلمان كانت انطلقت في وقت سابق، الأربعاء، وتخللتها خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفعها من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع. ثم عادت واستؤنفت الجلسة بعد فترة.
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