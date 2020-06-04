ملكة هولندا تصل متحف الفنون على دراجة هوائية

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قادت ملكة هولندا ماكسيما دراجتها الهوائية لزيارة متحف الفنون في دانهاخ، حيث زارت الملكة البالغة 49 سنة المتحف بعد إغلاقه لمدة أحد عشر أسبوعًا.
وتحدثت إلى الموظفين، بما في ذلك المشرفون الفنيون والمسؤولون عن الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وتقول حساب اخبار هولندا بالعربي إنه من المبادئ التوجيهية العامة إستخدام الدراجات الهوائية قدر الإمكان، وهذا هو السبب في قيام الملكة بزيارة المتحف في مدينتها، واستخدام الدراجة كوسيلة للنقل.
وتشجع العديد من دول العالم على استخدام الدراجات الهوائية لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل درجة التلوث للبيئة.
واعادت هولندا يوم الاثنين الماضي فتح بعض المؤسسات الثقافية بعد تراجع ارقام الوفيات في وباء كورونا المستجد.
وعادت المطاعم والمقاهي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمتاحف ودور السينما إلى فتح ابوابها مع اتخاذ تدابير عديدة من ضمنها، تحقيق التباعد الاجتماعي.
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