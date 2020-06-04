ترامب: القانون يسري على الجميع دون استثناء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ‏يجب ألا يشعر أي أمريكي بعدم الأمان في شوارعنا، مؤكدا على أن القانون يسري على الجميع دون اسثناء، حسبما ذكرت العربية.

واندلعت مظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، إثر مقتل جورج فلويد أمريكي من أصل أفريقي "خنقًا" على أيدي قوات شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، الأسبوع الماضي، وبث مقطع فيديو تسبب في غضب كبير بالبلاد.

وهدد ترامب، في وقت سابق بنشر الجيش الأمريكي، لقمع الاحتجاجات التي تخللها أعمال عنف ونهب لشركات كبرى، واستدعى قوات الحرس الوطني لعدد من الولايات.

وتستمر الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي بعدد من المدن والولايات الأمريكية، في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات، الضباط الذين قاموا بالواقعة ووجهة إليهم تهم جنائية.