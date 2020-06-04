عقوبات لمخالفة الإجراءات الاحترازية في السعودية للمواطنين والمقيمين

السعودية- ليندا سليم:
وضع الأمن العام السعودي عقوبة لمتعمدي مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للمقيمين في المملكة العربية السعودية وتقدر ب 1000 ريال ثم ترحيلة من المملكة ومنع عودته
وعن الإجراءات فهي عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الانف والفم أو تعمد التباعد الاجتماعي ورافضي قياس درجة الحرارة عند دخول الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص وعدم الالتزام بالاجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية وذلك في الحالات المنصوص عليها.
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