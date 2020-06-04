عقوبات لمخالفة الإجراءات الاحترازية في السعودية للمواطنين والمقيمين

السعودية- ليندا سليم:

وضع الأمن العام السعودي عقوبة لمتعمدي مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للمقيمين في المملكة العربية السعودية وتقدر ب 1000 ريال ثم ترحيلة من المملكة ومنع عودته نهائيا، أما المواطن السعودي فتكون عقوبته نفس القيمه ومضاعفاتها في حال التكرار.

وعن الإجراءات فهي عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الانف والفم أو تعمد التباعد الاجتماعي ورافضي قياس درجة الحرارة عند دخول الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص وعدم الالتزام بالاجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية وذلك في الحالات المنصوص عليها. نهائيا، أما المواطن السعودي فتكون عقوبته نفس القيمه ومضاعفاتها في حال التكرار.وعن الإجراءات فهي عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الانف والفم أو تعمد التباعد الاجتماعي ورافضي قياس درجة الحرارة عند دخول الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص وعدم الالتزام بالاجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية وذلك في الحالات المنصوص عليها.

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