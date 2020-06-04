البيت الأبيض: لا آثار جانبية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" على ترامب

أفاد البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب لم يلاحظ أي آثار جانبية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي تناوله لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لتجنب الإصابةبفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال طبيب ترامب، شون كونلي: "أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دونآثار جانبية".
وأضاف: "الرئيس يخضع لفحوصات الكشف عن كورونا بشكل منتظم، وإلى يومنا هذا كانت كل النتائج سلبية".
وسبق أن لجأت مجموعة من الدول إلى اعتماد "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بالفيروس.
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