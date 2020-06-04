الهيئة العامة للنقل السعودية تكشف خطوات التقديم في مبادرة دعم الموظفين

أعلنت هيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن تمديد فترة تقديم طلب مبادرة دعم الموظفين لتطبيقات طلبات نقل الركاب.

ويأتي هذا تنفيذًا للأمر الملكي باعتماد مبادرة دعم العاملين في نشاط توجيه المركبات التي تهدف إلى تقديم الدعم للسعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ( نقل الركاب)، والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل، وتأثروا من تداعيات جائحة كورونا.

والذي تسبب في التأثير على دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة فرض الإجراءات الاحترازية لمنع

اشترطات التقديم في المبادرة

انتشار، عن طريق دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر، فقد أعلنت الهيئة عن استمرار التقديم حتى 15 يونيو الجاري، واوضحت طريقة التقديم والاشتراطات.

أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، وهي فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط خلال تلك الفترة.

خطوات التقديم في مبادرة دعم الموظفين لتطبيقات طلبات نقل الركاب

التقديم متاح من تاريخ 5 مايو ويستمر التقديم حتى 15 يونيو.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :https://is.tga.gov.sa/vds

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بعد تسجيل الدخول تظهر صفحة لإدراج البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال المعلومات الخاصة بالمركبة .

إدخال بيانات الرحلات.

التأكيد على التعهد بتسجيل المعلومات المطلوبة صحيحة.

ستم إعلان المتقدم بإتمام التسجيل ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تعني قبول المتقدم في الدعم.

في حال وجود خلل أثناء التقديم يمكن التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر الإيميل : [email protected]