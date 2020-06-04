منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مسجد في كابول

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب أفغانستان، وتأكيدها على موقفها الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.



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