وصول نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى موسكو لإجراء محادثات

قالت وكالة الإعلام الروسية إن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وصل إلى موسكو يوم الأربعاء لإجراء محادثات. وتشن قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر هجوما منذ أبريل نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الاثنين إن الطرفين المتحاربين في البلاد وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار. رويترز

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