كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر المدعي العام في مينيسوتا: توجية تهمة القتل للشرطي في قضية "فلويد" لا تزال ممكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، إن توجية تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل المواطن الأفريقي جورج فلويد لا تزال ممكنة.
وقال إليسون، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعتقد بقوة أن هذه التطورات في صالح العدالة للسيد فلويد وعائلته ومجتمعنا ودولتنا".
وحسب لائحة الاتهامات، تمت ترقية تهمة الضابط ديريك شوفين الأساسية إلى القتل من الدرجة الثانية أثناء ارتكاب الجناية، على الرغم من أن القتل مدرج على أنه "غير مقصود" في وثيقة الاتهام.
أما الضباط الثلاثة الآخرين (جي ألكسندر كوينج وتوماس لين وتو ثاو)، فيواجهون جميعًا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.
وقال إليسون، إن الاتهامات الجديدة الموجهة للضباط لم تتأثر بضغط التظاهرات، مُضيفا: "أعلم أننا نطلب من الكثير من الناس أن يمنحونا الوقت".
وطلب النائب العام من أي شخص لديه معلومات عن القضية التعاون مع التحقيق، لكنه رفض التعليق علنا على الأدلة في القضية، "لأنه من الصعب القيام بذلك أطلب الآن الصبر المستمر".
وحذر النائب العام في مينيسوتا من أنه حتى بعد اتهام الضباط الأربعة المتورطين في وفاة جورج فلويد، فإن رفع دعوى ضد الشرطة يمثل دائمًا تحديًا.
وقال إليسون إن المحاكمة في هذه القضية "لن تكون بالأمر السهل.. إن كسب الإدانة سيكون أمرًا صعبًا".
وأشار إليسون إلى أن شريكه في النيابة، محامي مقاطعة هينيبين مايك فريمان، هو المدعي العام الوحيد في مينيسوتا، الذي نجح في مقاضاة ضابط شرطة بتهمة القتل.
وقال إليسون: "نحن واثقون فيما نفعله، لكن التاريخ يظهر أن هناك تحديات واضحة هنا".
وذكر النائب العام في مينيسوتا أن "الشعور بالواجب والمسؤولية" قاده إلى توجيه اتهامات ضد جميع الضباط الأربعة، قائلا: "أستطيع أن أقول لك بصراحة أنني لا أمزح بهذا".
وتابع: "أشعر بثقل هائل... أعتقد أن هذه لحظة حرجة للغاية".
وصنفت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن جورج فلويد كجريمة قتل، موجهة الاتهام لـ 4 ضباط شرطة، من بينهم الضابط المتهم بالقتل والثلاثة الآخرون الذين كانوا برفقته ولم يمنعوا الحادث.
ووجه المدعى العام في ولاية مينيسوتا التي شهدت الحادث إلى الضابط السابق ديريك تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد، وتوجيه اتهامات أخرى للضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في الحادث.
السناتورة الأمريكية عن ولاية مينسوتا، إيمي كلوبتشار، الأربعاء، إنه سيتم تغيير تهمة الشرطي ديريك تشوفين، المتهم بقتل المواطن جورج فلويد، إلى القتل من الدرجة الثانية.
وأضافت إيمي كلوبتشار أنه سيتم أيضا توجيه تهم للضباط الثلاثة الآخرين.
وأفادت بأنه وبحسب نص القانون الأمريكي، فإن تهمة القتل من الدرجة الثانية تترتب عنها عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أدنى و40 عاما كحد أقصى.
وتابعت بالقول "إنه وبعد خروج المتهم من السجن يتم وصمه بعلامة "المجرم".
وكانت السلطات القضائية في مدينة منيابوليس الأمريكية قد وجهت تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، للشرطي ديريك تشوفين، لتسببه في وفاة جورج فلويد، كما أقالت السلطات الشرطي وثلاثة من زملائه شاركوا في الواقعة.
هذا، وكشفت عائلة جورج فلويد، يوم الاثنين، عن تفاصيل تقرير طبي مستقل يوضح سبب وفاته التي أشعلت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.
ويشير التقرير الطبي الذي أعده الطبيبان مايكل بايدن، وأليسيا ويلسون، إلى أن وفاة فلويد بسبب اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ.
وأضاف التقرير أن الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي أعاق تدفق الدم إلى دماغه، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس.
يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق اليوم إن وفاة جورج فلويد تمت بطريقة غير شرعية وستتم محاسبة المتورطين في الحادث.
وقالت ماكناني إن الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب، تعليقا على الاحتجاجات المستمرة منذ أيام اعتراضا على مقتل جورج فلويد على أيدى أفراد من الشرطة في حادث اعتبر عنصريا.