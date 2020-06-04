كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر متحدثة البيت الأبيض: وزير الدفاع لا يزال في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، كايلي ماكيناني، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه.

وقالت ماكيناني خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن، لا يزال الوزير إسبر في منصبه، وإذا فقد الرئيس ثقته، فسوف نعلم جميعا ذلك في المستقبل".

ورفضت ماكناني، التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات. وأكدت "ماكناني"، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

وانتشرت تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إقالة إسبر بسبب التعليقات على الاحتجاجات الحالية على مستوى البلاد.

في وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع الأمريكي، في إيجاز صحفي، بأنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب. وقال إسبر إنه لا يدعم تطبيق "قانون الانتفاضة" الذي تم تبنيه عام 1807 ويسمح للرئيس الأمريكي بنشر قوات عسكرية داخل البلاد لإخماد أعمال الشغب والاضطرابات، معتبرا أن إشراك الجيش يمثل خيارا أخيرا. وأشار إسبر مع ذلك إلى أنه من الصعب جدا إبقاء القوات العسكرية بعيدة عن السياسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. Advertisements وتعليقا على الاحتجاجات أمام البيت الأبيض مساء 1 يونيو، نفى وزير الدفاع الأمريكي استخدام عناصر الحرس الوطني قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في ساحة لافوييت. وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.