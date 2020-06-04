كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر للنجاة من كورونا.. توجه إلى 14 دولة خالية من الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" معظم دول العالم إلي مناطق موبوءة وظهرت بها حالات للمرض، ولكن لا تزال بعض الدول التي لم يزورها المرض وتعتبر الملاذات الآمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.

1-سلوفينيا

نجحت الإجراءات الاحترازية في الدولة في إنهاء شفاء جميع الحالات المصابة بكورونا، وهي الآن تعتبر الدولة الوحيدة التي لا توجد بها أي إصابة بالمرض.



2-تركمانستان

نجحت دولة تركمانستان في تجنب مرض كورونا؛ حيث لم تظهر بها أي حالة مصابة بالمرض بل وقامت السلطات باستئناف النشاط الرياضي وجميع الأنشطة بالدولة.



3-كوريا الشمالية

نجحت الإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات في البلاد في عدم ظهور أي حالة بها، رغم مجاورتها لأكبر بؤرة للمرض في الصين وكوريا الجنوبية. 3-كوريا الشماليةنجحت الإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات في البلاد في عدم ظهور أي حالة بها، رغم مجاورتها لأكبر بؤرة للمرض في الصين وكوريا الجنوبية. 4-فيتنام

أصبحت فيتنام نموذج للدول النامية التي انتصرت علي مرض كورونا؛ حيث نجحت في علاج كل الحالات المصابة بكورونا بها وحاليا تخلو من أي حالة مصابة بالمرض. 5-جزر مارشال

ساعدتها عزلتها الطبيعية علي تجنب المرض، فهي دولة عبارة عن جزر داخل المحيط الهادي شمال كيريباس وناورو ورغم أنها كانت مركز للتجارب النووية إلا أنها لم يصلها مرض كورونا، وهي تتكون من أربعة وعشرين جزيرة مأهولة بالسكان وخمس جزر غير مأهولة. 6-جزر ناورو

حظي الله تلك الجزر بعزبة طبيعية مكنتها من تجنب فيروس كورونا؛ حيث تبتعد 200 ميل من أقرب أرض إليها وهي جزيرة بانابا، وأقرب مدينة تربطها بها رحلة طيران علي بعد 2500 ميل، ورغم ذلك طبقت ناورو إجراءات صحية منها منع إستقبال اي سائح من إيطاليا أو الصين أو إيران. وعلقت رحلات الطيران إلي جزر مارشال وفيجي وجزر كيريباتي وقلصت رحلاتها لبريسبان من 3 رحلات إلي رحلة كل اسبوعين، وفرضت حجر صحي على القادمين لها 14 يوم بعدها تفحصهم من كورونا. Advertisements 7-جمهورية بالاو

قدمت الطبيعة نفس العزلة التي حمت بالاو وهي دولة تتكون من عدة جزر، وتقع 800 كم شرق الفلبين من 250 - 350 جزيرة ولا يتجاوز رغم ذلك طول شواطئها إلى 1500 كم، تسعة منها فقط مأهولة. 8-مملكة تونجا

تعتبر المملكة الوحيدة الخالية من فيروس كورونا، وهي تتكون من أرخبيل يضم 176 جزيرة بمساحة 700 ألف كم في المحيط الهادي، وتقع في ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، لم يزورها من المصريين سوى الرحالة المصري حجاجوفيتش. 9-جزر سليمان

تعتبر أكبر دولة كثافة سكانية في المحيط الهادئ لم تصاب بفيروس كورونا، ويعيش فيها 600 ألف نسمة، ورغم عزلة الجزر إلا أن حكومتها أعلنت حالة الطوارئ، وارسلت العينات إلي استراليا ولكن جميع التحليلات سلبية حتي اليوم.



10-جزر ساموا

هي جزر تقع في المحيط الهادي شمال كيريباس وناورو، وعدد سكانها 179 الف نسمة واستقلت عن نيوزيلندا عام 1962، وعاصمتها وأكبر مدنها ابيا.