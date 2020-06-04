شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا ترتفع إلى 106.2 ألف حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:58 صباحًا, 4 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 24,955 إصابة جديدة و 1,045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 1,827,425 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 106,202 حالة وفاة.

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