شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل «فلويد» مهدد بالسجن 40 عاما والان نبدء بالتفاصيل

رفع الإدعاء الأمريكي التهمة الموجهة ضد الشرطي السابق ديريك تشوفين في مقتل جورج فلويد، إلى تهمة القتل من الدرجة الثانية، وفقا لوثائق المحكمة التي قدمها ممثلو الادعاء بولاية مينيسوتا.

ووصفت التهمة بأنها تعني أن تشوفين- الذي وضع ركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا- قام بالقتل دون قصد ولكن "أثناء ارتكاب جناية". وقد تصل عقوبة التهمة إلى 40 عاما في السجن.

وفي غضون ذلك، قالت آمي كلوبوشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا إن المدعي العام في الولاية كيث إليسون سيوجه اتهاما إلى رجال الشرطة الثلاثة الآخرين الذين كانوا في مكان الواقعة.