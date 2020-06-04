شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 25 ألف إصابة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 24,955 إصابة جديدة و 1,045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 1,827,425 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 106,202 حالة وفاة.

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