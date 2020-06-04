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ارتفاع مصابي كورونا في اليمن إلى 423 

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي في اليمن إلى 423  والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في اليمن إلى 423 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، التابعة للحكومة الشرعية في نشرتها اليومية، أمس الأربعاء، إنها سجلت 20 حالة جديدة و6 وفيات، ما يرفع عدد المصابين في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 419 حالة، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعافي.

وبذلك يرتفع عدد إجمالي الحالات المعلنة رسميا في اليمن، إلى 423 حالة، بينها 96 وفاة، و17 تعافي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مصادر محلية يمنية إلى تفش كبير لوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما لم تعلن حتى أمس سوى عن أربع حالات بينها حالة وفاة.

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