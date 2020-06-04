شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى مرشد يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، عن اندهاشه وذهوله تجاه موقف المستشفيات الخاصة بخصوص تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية.

وأضاف "مرشد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة ووضعت لها تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة.

وتابع النائب البرلمانى: "ده مش وقت خيار.. نحن فى وقت أزمة.. ولا وقت استهتار أو تهاون.. بنكسب والحمد الله.. ولما تكون الدولة عاوزنا لا نتردد.. ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة".

وعلق النائب البرلمانى على ما قاله عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، قائلاً: "حرف الهلع إلى دلع"، موضحاً أن لجوء مرضى كورونا إلى المستشفيات الخاصة لعدم كفاية المستشفيات الحكومية، وليس من قبيل الترفيه".