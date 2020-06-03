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فرانش مونتانا يدعم المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية

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محمد بوملي 0 تبليغ

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يدعم الفنان المغربي، فرانش مونتانا، المظاهرات، التي تشهدها الولايات الأمريكية، ضد العنصرية، معتبرا أنها دفاع عن النفس بعد هجوم تعرض له ذوي البشرة السمراء.

وتحدث فرانش مونتانا، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن موقفه، ليلة أمس الثلاثاء، من خلال منشور على أنستغرام، اعتبر فيه أن الوضع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحقق أي مكاسب في المائة عام الماضية.

وعن المظاهرات قال مونتانا: “تعلمنا أن ننتقم بأقصى قوة من قدرتنا إذا تعرضنا للهجوم دفاعًا عن النفس بموجب القانون، ولقد هاجمونا” .

وكان مونتانا قد حصل، قبل سنتين تقريبا، على الجنسية الأمريكية، ليصبح مواطنا أمريكيا، بعدما عاش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان عمره 13 سنة.

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