شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمه بالتحريض على «العنف العنصري».. سناب شات يحظر منشورات الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق “سناب تشات” للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، التوقف عن دعم ما ينشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه بالتحريض على “العنف العنصري”.

وأوضح تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي، في بيان له اليوم، إنه لن يقوم بعد الآن بالترويج لحساب ترامب في صفحة “ديسكفر” الخاصة بالمحتوى، بعد أن غر على حسابه على تويتر بتعليقات تشجع على العنف.

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ورغم أن خطوة سناب شات جاءت ردا على تعليق تغريدة ترامب على حسابه على منصة مختلفة من منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك يظهر مدى التزام مواقع التواصل الأخرى بضرورة التقيد بالقيم الأساسية لأي محتوى مقدم على أي منصة كانت وعلى أي موقع.

وأضاف المتحدث باسم شركة إكسيوس: “لن نضاعف الأصوات التي تحرض على العنف العرقي والظلم من خلال منحهم ترويجا مجاني على ديسكفر”.

وتابع المتحدث: “لا مكان للعنف العنصري والظلم في مجتمعنا، ونحن نقف مع كل من يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في الولايات المتحدة.”