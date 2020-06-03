شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذير منه.. منظمة الصحة تستأنف تجارب «هيدروكسي كلوروكوين» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه بعد تحليل البيانات قررنا استئناف استخدامه ، مبيناً أن المجموعة التنفيذية ستقوم بالتواصل مع المشرفين الرئيسيين على التجارب السريرية بهذا العقار لمتابعة النتائج.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان أن فيروس كوفيد ١٩ لم يحدث له أي تحور أو تغير في تسلسله الجيني، لافتا إلى أن الفيروس شديد الخطورة والمنظمة تتابع ذلك عن كثب.
من جهتها قالت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناتان أن المنظمة في انتظار نتائج تجارب العلاج الذي ابتكرته روسيا "ابيفافير" وستبدأ تجربته في مستشفياتها لعلاج الفيروس.
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