شرطة بغداد تحتجز شابين لخرقهما الحظر ليتبين انهما يعملان بمجال المخدرات

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن احتجاز شابين لخرقهما حظر التجوال، مبينة انه تبين بعد ذلك انهما يعملان بمجال المخدرات.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة بغداد وبعد ان جلبت دوريات شرطة النجدة شخصين مع دراجتهما البخارية الى احد مراكز شرطة بغداد قاما بخرق حظر التجول".

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واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وتوقيفهم وتفتيش الدراجة فقام احدهم بالادلاء بمعلومات غير صحيحة عن اسمه الحقيقي والاخر ابرز هوية مزورة، فضلا عن العثور على بندقية صيد اثناء تفتيش دراجتهما وتمت ضبطها كمبرز جرمي".

وتابع ان "معلومة وردت من احد المصادر بان الشخصين يقومان باعمال خارجة عن القانون ويعملان بمجال المخدرات، تم وعلى الفور التعمق بالتحقيق وحديثهما فاعترفا ابتدائيا وقضائيا بانهما من ناقلي المخدرات ومروجيها ومتعاطيها"، مشيرا الى انه "تم توقيفهم وفق المادة 28 اولا من قانون تجارة المخدرات واحالة الاوراق التحقيقية لدى مكتب المخدرات حسب الاختصاص بعد اكمال الإجراءات القانونية الاصولية بحقهما".