صحة الرصافة: الاصابات الـ 262 بكورونا من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، عن المناطق التي شهدت اصابات بكورونا اليوم والبالغ عددها 262 اصابة. 198 بمدينة الصدر 13 في الزعفرانية وبغداد جديدة وزيونة والغدير 11 في حي اور وام الكبر والغزلان وحي البنوك وحي سومر والطالبية 13 في الأمين والبلديات والمشتل والحبيبية وحي الزهراء والمعلمين والفضيلية 6 في المعامل والعبيدي وحي النصر 4 في باب الشيخ وشارع فلسطين Advertisements 4 في منطقة السعدون اصابتان في حي القاهرة اصابتان في الحسينية والراشدية اصابة في مجمع بسماية 5 اصابات من الكرخ في الحرية وحي الخضراء والدورة 3 اصابات من كربلاء المقدسة وديالى في خان بني سعد

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