بغياب ميمي.. بورتيمونينسي يحقق الانتصار في أولى مبارياته بعد ازمة كورونا

وفاز بورتيمونينسي على جيل فيسنتي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في بورتيماو، حيث تعد أولى مباريات الدوري البرتغالي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 49، ليهدي فريقه 3 نقاط ويصبح رصيده 19 في المركز قبل الأخير من البطولة.



ويلعب في صفوف بورتيمونينسي نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، لكنه غاب عن اللقاء بقرار فني من المدرب باولو سيرجيو.