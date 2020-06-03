بالوثيقة.. التعليم تعلن إجراء الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه عبر المنصات الإلكترونية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، إجراء الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه في الجامعات العراقية عبر المنصات الإلكترونية. وقال مدير دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الوزارة خولت مجالس الجامعات وبالتنسيق مع مجالس الكليات والأقسام العلمية أداء الامتحان التحريري والامتحان الشفهي من خلال المنصات الإلكترونية". وأضاف أن "القرار يراعي ظروف استمرار الحظر الوقائي والتوقيتات اللازمة لمشاريع طلبة الدكتوراه في الجامعات".

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