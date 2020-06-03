القوة الجوية: لسنا مع الغاء الدوري الممتاز.. استئناف المسابقة أفضل من التنشيطية

وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت الغاء مسابقة دوري الكرة الممتاز بسبب توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الازمة النيابية وفي ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا وقال النطاق الإعلامي باسم النادي علاء محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة التطبيعية وخلال اجتماعها مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، اتخذت قرار التأجيل دون إتاحة الفرصة للأندية من اجل التصويت على القرار".

وأضاف ان "إدارة نادي القوة الجوية ضد قرار الغاء الدوري الممتاز ونحن مع استمراره كون الفريق كان منافساً حقيقياً وهو الأقرب لنيل لقب المسابقة".

وأوضح محمد أن "9 جولات فقط كانت تفصل عن نهاية الدوري الممتاز، كان من الأفضل اتخاذ قرار استئناف المسابقة بدلاً من الغائها، فالدوري كان سينتهي مطلع شهر آب المقبل".



وعن البطولة التنشيطية، اكد محمد أن "البطولة قد لا تقام في موعدها المقرر في العاشر من اب المقبل، فضلاً عن ذلك فإن الاتحاد الاسيوي لن يعترف بمثل هذه المسابقة من اجل المشاركة في دوري ابطال آسيا".

وكان قائد نادي القوة الجوية حمادي احمد، قد نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تدوينة أكد من خلالها بان الهيئة اتخذت قرار الغاء الدوري من اجل ارضاء إدارات وجماهير بعض الأندية.

