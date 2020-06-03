النيابة الأمريكية توسع دائرة المتهمين بمقتل فلويد

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار، الأربعاء، أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.



وكتبت كلوبوشار على تويتر أن "مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة "أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء".

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وكان شوفن اتهم الأسبوع الماضي بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.

وأشادت عائلة الضحية الذي قضى في 25 مايو/أيار بهذه الخطوة المتقدمة، وذلك في بيان وزعه محاميها بين كرامب.

وأحدثت وفاة فلويد (46 عاما) حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت بنزول مئات الالاف إلى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.