6 قنابل حارقة باتجاه السفارة الأمريكية باليونان

ألقى متظاهرون يونانيون قنابل حارقة أثناء مسيرة إلى مجمع السفارة الأمريكية في أثينا، الأربعاء، احتجاجا على وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية.



وأظهرت لقطات متظاهرين وهم يلقون 6 قنابل حارقة على الأقل باتجاه السفارة المحصنة في وسط أثينا والشرطة وهي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وجرى إغلاق الشارع المؤدي للسفارة.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد استخدام الشرطة القوة بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية.

وقال إسبر "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة"، وذلك بعد يومين على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلجأ لتفعيله بهدف استدعاء الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن هو إبعاد الجيش عن استخدامه في السجالات السياسية، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إثر مقتل جورج فلويد.