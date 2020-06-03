رومانيا تشكر الإمارات على مساعدات مواجهة كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع لودوفيك أوربان رئيس وزراء رومانيا، الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون وسبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما عبر لودوفيك عن شكره للإمارات إزاء المساعدات التي قدمتها لبلاده لمواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من لودوفيك أوربان، جرى خلاله بحث سبل دعم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

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وتطرق الاتصال بين الجانبين إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جائحة "كورونا" وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها.

كما بحثا سبل التعامل مع الأزمة والجهود المبذولة لاحتواء آثارها سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.

بدوره، عبر رئيس وزراء رومانيا عن شكره للسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "فيروس كورونا".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.