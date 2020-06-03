منظمة الصحة: "تراجع بطيء" في عدد الإصابات بكورونا في روسيا

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موسكو: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتراجع ببطء في روسيا في وقت يستعد الكرملين لإجراء استفتاء على تعديل الدستور.

وقالت ممثلة المنظمة في روسيا ميليتا فوينوفيتش "نشهد تراجعا جيّدا وإن كان بطيئا" في عدد الإصابات في روسيا ويشمل ذلك العاصمة موسكو.

وقالت للصحافيين "نأمل أن يواصل الوباء تراجعه".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن عملية التصويت التي تأجّلت على إصلاحات دستورية تتيح له البقاء في السلطة إلى ما بعد العام 2024 ستجري في الأول من تموز/يوليو.

وأمر المسؤولين بمراعاة مسائل السلامة "بشكل خاص" عند تنظيم الاستفتاء، بينما شدد على أن بلاده تجاوزت ذروة تفشي الوباء.

لكن المعارضة اتهمت الرئيس البالغ 67 عاما، والذي يحكم منذ 20 عاما، بأنه مستعد لتعريض حياة وصحة الناس للخطر من أجل البقاء في الكرملين عبر تغيير الحد الأقصى لولاياته بحسب الدستور.

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وسجّلت روسيا الأربعاء 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و178 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وسُجّلت 1842 من هذه الإصابات في موسكو، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في روسيا.

وتحل روسيا التي سجّلت 423 ألفا و277 إصابة منذ بدء تفشي الوباء على اراضيها بعد الولايات المتحدة والبرازيل لجهة عدد الإصابات.

وتعافى 195 ألفا و957 من المصابين بالفيروس في روسيا.

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