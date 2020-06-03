تشديد الاتهام في قضية جورج فلويد وتوجيهه إلى الشرطيين الأربعة

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مينيابوليس: اعلنت عضو مجلس الشيوخ الاميركي ايمي كلوبوشار الاربعاء أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس اعاد توصيف الوقائع وسيوجه الى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات ايضا الى الشرطيين الثلاثة الاخرين.

وكتبت كلوبوشار على تويتر ان "مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد الى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات ايضا الى الشرطيين الثلاثة الاخرين"، مؤكدة "انها خطوة مهمة أخرى للقضاء".

وكان شوفن اتهم الاسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.

واشادت عائلة الضحية الذي قضى في 25 ايار/مايو بهذه الخطوة المتقدمة، وذلك في بيان وزعه محاميها بين كرامب.

واحدثت وفاة فلويد (46 عاما) حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت بنزول مئات الالاف الى الشوارع يوما بعد آخر تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.