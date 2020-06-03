جونسون لترمب: "لا مكان للعنصرية في مجتمعاتنا"

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاربعاء في "رسالة" الى الرئيس الاميركي دونالد ترمب بعد وفاة الاميركي الاسود جورج فلويد أن العنصرية "لا مكان لها في مجتمعاتنا".

وقال جونسون في مؤتمر صحافي إثر تظاهرة ضمت الالاف في وسط لندن للمطالبة بالعدالة بعد وفاة فلويد بيد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الاميركية، "رسالتي للرئيس ترمب، لأي كان في الولايات المتحدة، من المملكة المتحدة، أن العنصرية واعمال العنف العنصرية لا مكان لها في مجتمعاتنا، وانا واثق بان كثيرين في العالم يشاطرونني هذا الرأي".

وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل في العالم على الاضطرابات والتظاهرات ضد العنصرية والعنف من جانب الشرطة في الولايات المتحدة بعد وفاة فلويد أثناء توقيفه.

وقضى هذا الرجل في 25 مايو في مينيابوليس بالولايات المتحدة وهو يكرر عبارة "لا يمكنني التنفس" فيما كان مثبتا على الأرض ويركع فوق رقبته شرطي أبيض من دون أن يتدخل رفاقه.

الفاتيكان

قال البابا فرنسيس "لا يمكننا أن نقبل ولا نغض النظر عن أي شكل من أشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية"، واصفاً العنصرية بالخطيئة.

لكنه أضاف "في الوقت نفسه علينا الإقرار بأنّ العنف الذي شهدته الليالي الأخيرة هو تدمير ذاتي". وقال إنّ "لا مكسب من العنف في حين أنّ اشياء كثيرة أخرى تضيع"، وذلك في رسالة خصصت للمؤمنين الناطقين باللغة الانكليزية.

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الإثنين أن التظاهرات يجب أن تجري بشكل سلمي لكنه قال في الوقت نفسه إن عنف الشرطة يجب ان يكون في الولايات المتحدة موضع تحقيق كما في أي دولة أخرى.

من جهتها قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء إن الوباء والتظاهرات التي أثارها مقتل فلويد تظهر "التمييز العرقي المتجذر" في الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء "هنا في أوروبا نحن مصابون بالصدمة، على غرار شعب الولايات المتحدة، بسبب وفاة جورج فلويد".

بريطانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن وفاة جورج فلويد أمر "فاضح، ولا يغتفر" مشددا على أن "التظاهرات يجب أن تجري بطريقة مشروعة وعقلانية". ومن المرتقب أن تنظم تظاهرة ظهرا في لندن، فيما دعت جمعية الى التعبير عن الاحتجاج عبر الركع على ركبة واحدة مساء.

فرنسا

تعهّد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الأربعاء أن "(يخضع) كل خطأ وتجاوز وكلمة، بما في ذلك العبارات العنصرية لعقوبة"، وذلك غداة تظاهرات خرجت في باريس للتنديد بـ"عنف الشرطة" في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

تظاهر حوالى 20 ألف شخص في باريس الثلاثاء خلال تجمع غير مرخص له بدعوة من عائلة أداما تراوري الشاب الأسود الذي توفي في 2016 بعد توقيفه. واستخدم المتظاهرون شعارات الحركة في الولايات المتحدة.

وأوقف 18 شخصا خلال حوادث في نهاية التظاهرة بين الشرطيين والمتظاهرين. في موازاة ذلك أوقف سبعة أشخاص وأصيب عشرة شرطيين بجروح طفيفة في حوالى عشرة تجمعات في مدن فرنسية أخرى.

البرتغال

وجهت دعوة لتجمع دعما للمتظاهرين في الولايات المتحدة عبر فيسبوك الساعة 17,30 ت غ أمام سفارة الولايات المتحدة في لشبونة.

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إسبانيا

دعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى عدة تجمعات لدعم المتظاهرين في الولايات المتحدة الاحد عند الساعة 9,00 ت غ أمام السفارة الأميركية في مدريد وساحة سان خايمي مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة (شمال شرق) وكذلك في بلباو (شمال) ومرسية (جنوب شرق).

الدعوة وجهتها جميعة تدعى المجموعة الإفريقية السوداء والمتحدرون من أصول إفريقية في إسبانيا.

إيرلندا

عبر وزير الخارجية سيمون كوفني في تغريدة الأربعاء عن "قلقه الشديد ازاء مشاكل عدم المساواة العرقية التي تقف وراء التظاهرات في الولايات المتحدة".

وقال "يجب أن نكون متيقظين أمام آفة العنصرية. العنف ليس الرد وانما القيادة السياسة". ولزم البرلمان دقيقة صمت الأربعاء للتعبير عن "صدمته ورفضه العنصرية".

ألمانيا

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء أن "التعبئة السلمية التي نشهدها في الولايات المتحدة، مع بادرات مؤثرة جدا من شرطيين أميركيين يمكن تفهمها وهي مشروعة جدا".

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء أنه لن يعاقب اللاعبين الذين قاموا ببادرات تضامن مع جورج فلويد خلال المباريات.

كندا

ردا على سؤال للتعليق على موقف الرئيس الأميركي، بقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صامتا لمدة 20 ثانية الثلاثاء قبل ان يؤكد أن الكنديين يتابعون "بهول" الوضع في الولايات المتحدة. وقال "إنه الوقت المناسب لرص صفوف الناس".

أستراليا

أعلنت كانبيرا الثلاثاء أنها تحقق في قيام شرطيين أميركيين بالاعتداء على مراسلين استراليين كانا يقومان بتغطية تظاهرة قرب البيت الأبيض وأنها تفكر في احتمال تقديم احتجاج رسمي.

جرت تظاهرات تضامن مع التعبئة في الولايات المتحدة الثلاثاء في سيدني وقبل ذلك بيوم في عدة مدن في نيوزيلندا.

روسيا

عبرت روسيا عن "صدمتها" الثلاثاء إزاء العنف الذي تمارسه الشرطة الأميركية ضد الصحافيين وخصوصا صحافية من وكالة سبوتنيك الروسية كانت تغطي الاضطرابات في الولايات المتحدة.

إيران

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء ان أميركا "وبهذا التصرف افتضحت عالميا"، مضيفا "وما يحدث في ولاياتها هو ظهور للحقائق". وأضاف "هذا ليس بالامر الجديد فهي أخلاق وطبيعة الحكومة الأميركية التي مارستها قبل ذلك في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا".

الصين

نددت الصين الإثنين "بالمرض المزمن" للعنصرية في الولايات المتحدة و"سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها" واشنطن حيال هونغ كونغ.

وتساءل الناطق باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان "لماذا تكرم الولايات المتحدة ما يسمى العناصر المطالبين باستقلال هونغ كونغ ... بوصفهم أبطالا ونشطاء، في حين تصف الاشخاص الذين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية ب+مثيري شغب+"؟

اتهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أيضا الثلاثاء واشنطن باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين".