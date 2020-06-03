الأمم المتحدة تندد بالاعتداء على صحافيين في الولايات المتحدة

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نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاربعاء ب"العنصرية البنيوية" و"الاعتداء غير المسبوق" على صحافيين في الولايات المتحدة التي يستمر فيها حراك إحتجاجي واسع النطاق رفضا للعنصرية وعنف الشرطة.

وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الاصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم بحق الأميركيين العزّل من أصل افريقي يجب ان يتم الاصغاء اليها. إن الاصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة يجب أن يتم الاصغاء اليها. والاصوات التي تطالب بإنهاء العنصرية المزمنة والبنيوية التي تسود المجتمع الأميركي ينبغي الاصغاء اليها".

ويأتي هذا الموقف فيما تحدى الاف المتظاهرين في مختلف انحاء الولايات المتحدة حظر التجول للاحتجاج على مصرع جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي، مختنقا بيد شرطي ابيض في مينيابوليس.

ودعت باشليه إلى قيادة واضحة وبناءة لإخراج البلاد من الازمة، في انتقاد واضح لموقف الرئيس دونالد ترامب الذي دعا الى الحسم من دون أي تساهل، متوعدا بطلب تدخل الجيش "لاعادة القانون والنظام".

وأضافت المسؤولة الاممية "خصوصا خلال ازمة، يحتاج بلد ما الى ان يدين قادته العنصرية من دون تردد، وأن يفكروا في ما دفع السكان الى غضب أقصى، وان يصغوا ويأخذوا العبر من الوضع ويتخذوا اجراءات لتصحيح انعدام المساواة في شكل فعلي".