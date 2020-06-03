شكرا لقرائتكم خبر عن ترك أزمات شعبه لدعم تركيا.. تقرير يكشف مخطط تميم لإنقاذ أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من تعدد الأزمات والمشاكل الاقتصادية في قطر والعجز المفجع فى ميزانية الدولة، إلا أن تميم بن حمد يواصل سياسة تبديد أموال القطريين لتوطيد علاقته بحلفائه وعلى رأسهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وخلال الأيام الحالية أكد البنك المركزي التركي، أنه قد تلقى مساعدات مالية من الدوحة لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار، وبلغ إجمالي المبلغ المُرسل نحو 25 مليار دولار مقسم على دفعتين الأولى 15 مليار دولار والثانية بلغت 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه البنك المركزي التركي مع نظام تميم.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن قطر دفعت 25 مليار دولار ليُجامل تميم حليفه "أردوغان" لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار في وقت يعاني فيه الاقتصاد القطري من التذبذب بتراجع كافة القطاعات الاستثمارية وتفشي فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط القطري لأكثر من 51% حيث أعلن البنك المركزي التركي أنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات ثم ارتفع 10 مليارات أخرى ليصل إلى 25 مليار دولار أي ما يعادل نصف ميزانية قطر لعام 2020 والتي انخفضت لـ 58 مليار دولار وفقاً لبيان الحكومة القطرية.

وجاء اتفاق تميم وأردوغان لتوفير السيولة الأجنبية لتركيا وتعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى عام 2018 ويستهدف تسهيل التجارة الثنائية بين قطر وتركيا بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي التركي بعدما باءت مناشدات تركيا لدول "مجموعة العشرين" لمقايضة العملات بالفشل، فلجأت تركيا إلى قطر، فأرسل تميم 10 مليارات دولار من قطر لإنقاذ الليرة التركية، بجانب 15 مليار دولار كانت قد دفعتهم الحكومة القطرية لتركيا وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، في اتفاق ثنائي بين البلدين لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية، لتستمر الدوحة في تعويض خسائر أردوغان ودعمه لاستكمال توغُّله في الدول العربية.