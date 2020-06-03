محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها والخانكة المركزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بدأها بتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية، وتوافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الإيجابية، وكيفية التعامل معها، مشيدًا بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، وموجهًا باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، خاصة بطرقات المستشفى، ودورات المياه، حفاظًا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

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كما تفقد المحافظ، مستشفى الخانكة المركزي، بتكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية، وصيدليات، ومعمل تحاليل وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي خلال شهر.

وأوضح المحافظ للقائمين على التنفيذ، بأن المحافظة تمر بظروف يجب التكاتف من أجل تجاوزها، وذلك من خلال تكثيف العمل على مدار 24 ساعة لتسليم المستشفى، لتسهم في تقديم الخدمة الصحية خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتزايد الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة، لتوفير العناية الطبية اللازمة لها، خاصة التي لا يتوفر التخصص الطبي لها بمستشفيات المحافظة.