الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى حماية اللاجئين خلال تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى حماية اللاجئين والنازحين داخليا، الذين قال إنهم تضرروا بشدة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي رسالة بالفيديو، قال جوتيريش إن الأشخاص المهاجرين يواجهون أزمة إنسانية، حيث يعيشون غالبا في أماكن مزدحمة ويفتقرون إلى الأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس.

وفي نفس الوقت، فإن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية تؤثر على أولئك الذين ليس لديهم مصادر رزق مستقرة.

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قال إن "فقدان الدخل بسبب كوفيد-19 سيؤدي على الأرجح إلى تراجع كبير في التحويلات بقيمة 109 مليارات دولار. هذا يعادل ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع المساعدات التنموية الرسمية التي لن يتم إرسالها إلى 800 مليون شخص يعتمدون عليها ".

وتابع أن الأشخاص المهاجرين يواجهون أزمة حماية أيضا، حيث تغلق العديد من الدول حدودها أمام طالبي اللجوء، في ظل تزايد كراهية الأجانب والعنصرية.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة موجزا للسياسات يدعو إلى مواجهة شاملة، صحية واجتماعية واقتصادية، ورقابة على الحدود بشكل يحترم حقوق الأشخاص المهاجرين؛ وإمكانية الوصول إلى التشخيص والعلاج واللقاحات فضلا عن خفض تكاليف المعاملات الخاصة بالتحويلات المالية.

وأضاف جوتيريش "لا يمكن لأي دولة أن تحارب الوباء أو تدير الهجرة بمفردها. ولكن معا، يمكننا احتواء انتشار الفيروس، وتخفيف أثره على الأشخاص الأكثر ضعفا والتعافي بشكل أفضل لصالح الجميع".