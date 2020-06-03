"قتل من الدرجة الثانية".. تشديد الاتهام في قضية جورج فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار، اليوم الأربعاء، أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

وكتبت كلوبوشار على تويتر أن "مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة "انها خطوة مهمة أخرى للقضاء"ن بحسب ما نقلته "العربية".

وكان شوفن اتهم الاسبوع الماضي بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.

كان اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون في التحقيق الذي أجرته ولاية مينيسوتا، كشفا عن أن مكتب المدعي العام أنهى مراجعته الأولية للأدلة في التحقيق مع أربعة من ضباط شرطة مينيابوليس السابقين المتورطين في مقتل فلويد، و قدم لائحة بتهم إضافية للضباط، وفق ما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية.

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وقال أحد المسؤولين إن المدعي العام للدولة كيث إليسون سيصدر إعلانا هاما في القضية اليوم، ولم يكشف المسؤولون عن ماهية القرار.

هذا وعدل المدعي العام، تهمة الضابط ديريك شوفين، الذي ضغط على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا، من القتل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على مقتل فلويد تحت ركبة الضابط أمريكي ديريك شوفين، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تدعو إلى إنهاء عنف الشرطة ضد المواطنين من أصول إفريقية.

وكشف تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى "قتلا"، بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة، بحسب الطبيب الشرعي.