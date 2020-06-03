الشرطة التركيّة تعتدي على عالقين مغاربة

نُقِل عدد من العالقين المغاربة في تركيا إلى المستشفى، وذلك بعد تدخل الشرطة التركية بأحد فنادق مدينة إسطنبول، حيث أصاب عددا منهم بإصابات بليغة، حسب مصادر إعلامية مغربية.
وقد إقتحم أفراد الشرطة التركية نزلا إستأجرته القنصلية المغربية للعالقين، كما إستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بهدف إعتقال شخصين مقيمين بالنزل.
وقد نشرت وسائل إعلام مغربية صورا لمغاربة تم الإعتداء عليهم وأظهرت عددا منهم ملقى على الأرض بسبب تعنيفهم من قبل وحدات الأمن التركية
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