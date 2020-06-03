بعد تصدره للتريند بالسعودية.. من هو أشرف ريفي؟

أصبح اللواء أشرف ريفي ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الأربعاء على موقع "جوجل" بعدما أحيا ذكرى استشهاد الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير.

حيث غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” “اليوم ذكرى استشهاد سمير قصير ملهم ربيع بيروت وربيع العرب. قتله محور الجريمة، كما قتل القادة والمفكرين الذين رفضوا الاستبداد، وطالبوا لأوطانهم بالحرية. ‏بعد 15 سنة على استشهاده، تمتلئ الساحات بصوت الأحرار، معلنة أن الشعوب أقوى من عبوات الاغتيال، وأن انهيار محور الاستبداد لم يعد بعيدًا".

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن أشرف الريفي:

أشرف ريفي ولد في 1 أبريل 1954 في طرابلس، بلبنان هو سياسي، شغل منصب وزير العدل من 2014 وحتى 2016. وقبلها كان مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي من 2005 وحتى 2013.

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ولد ريفي في طرابلس، لبنان في الأول من أبريل 1954, درس علم اجتماع الجريمة في جامعة لبنان. درس ممارسات الشرطة خلال بعثاث للخارج في كندا، فرنسا والسعودية.

ترقى ريفي لرتبة جنرال سنة 2005 عندما سُمي مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي في لبنان نتيجة استقالة المدير السابق علي الحاج. يعتبر

انتهت ولايته في الأول من أبريل 2013 نتيجة وصوله لسن التقاعد، لم تتمكن الحكومة من التمديد له فترة إضافية نتيجة رفض أعضاء في الحكومة عن حزب الله، الشئ الذي أدى إلى استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مارس 2013. خلفه في المنصب روجيه سالم الذي كان يعمل كنائب له مند ديسمبر 2012. اقترح سعد الحريري اللواء ريفي لرئاسة الحكومة، وهو المطلب الذي لم يلقَ دعمًا.

أخيرًا تولى وزارة العدل في حكومة تمام سلام في 15 فبراير 2015. أعلن في 21 فبراير 2016 استقالته من الحكومة احتجاجًا على ما وصفه بسيطرة حزب الله عليها.