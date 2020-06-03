كورونا.. تشكيل تحالف من 4 دول لإنتاج لقاح مضاد للفيروس

أعلنت السلطات الهولندية ،اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف ضمان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت وزارة الصحة الهولندية إن هذه البلدان "تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية"، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وأضافت: "اتفقت هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على أن أي نتيجة إيجابية تستلزم إستراتيجية واستثمارات مشتركة".
ويهدف التحالف أيضا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.
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