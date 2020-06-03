جونسون يتحدث عن إجراءات بكين في هونج كونج وتأثيراتها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إجراءات بكين في هونج كونج تعرض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" لخطر "تآكل" كبير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأقر الإعلان المذكور الموقع سنة 1984 أن تعيد الصين لمنطقة هونج كونج حكمها الذاتي السابق (ليشمل ذلك مناطق جزيرة هونج

كونج وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة) في الأول من يوليو عام 1997، بينما وافقت المملكة المتحدة على نقل ملكية هونج كونج إلى جمهورية الصين الشعبية في التاريخ ذاته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد

أن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب الإعلان.

وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.

وينص القانون الخاص بالأمن القومي فرض عقوبات على الأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة.