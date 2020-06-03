قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إجراءات بكين في هونج كونج تعرض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" لخطر "تآكل" كبير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأقر الإعلان المذكور الموقع سنة 1984 أن تعيد الصين لمنطقة هونج كونج حكمها الذاتي السابق (ليشمل ذلك مناطق جزيرة هونجكونج وشبه جزيرة كولون والأقاليم الجديدة) في الأول من يوليو عام 1997، بينما وافقت المملكة المتحدة على نقل ملكية هونج كونج إلى جمهورية الصين الشعبية في التاريخ ذاته.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدأن بلاده لن تتخلى عن شعب هونج كونج إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب الإعلان.
وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.
وينص القانون الخاص بالأمن القومي فرض عقوبات على الأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يتحدث عن إجراءات بكين في هونج كونج وتأثيراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.