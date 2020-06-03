سخر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك اليوم الأربعاء من التقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واقتضت الزيارة لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة مساء الإثنين.
وقال كومو في إيجاز صحفي
وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري قال أيضا إنه يعارض استخدام العسكريين في اخماد الاضطرابات التي تهز البلاد مشيرا إلى أن وزيرالدفاع بإدارة ترامب عارض أيضا الفكرة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.
وقال كومو "نعم لا يمكننا استخدام الجيش كسلاح سياسي".
كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام أمس الثلاثاء وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها لإخفاقهما في أداء عملهما.
كانت هذه تفاصيل خبر كومو ساخرا من ترامب: نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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