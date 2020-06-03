الرئيس اللبناني ينفي هيمنة الرئاسة على صلاحيات مجلس الوزراء

أكّدت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، التزام رئيس البلاد ميشال عون المحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوصالدستورية نافيًا الادعاءات بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء.
الإيحاء بـ"مصادرة" دور رئيس مجلس الوزراء".
جاء في بيان مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية: "تلجأ جهات سياسية وإعلامية من حين لآخر، إلى الادعاء بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب إلى رئيس الجمهورية ممارسات تدّعي أنها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم إلى "حكم رئاسي"، من خلال
وأكّد المكتب، أنّ "الادعاء بأنّ مجلس الوزراء"معطّل عن أداء دوره كاملا"، وأنّ "هيمنة ما" تمارس عليه، هو إدعاء باطل، بدليل أنّ المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له من دون زيادة أو نقصان".
وأشار إلى أن الرئيس عون "ملتزم، دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوصالدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ اليها".
وتابع البيان أنه تكفي العودة إلى قرارات مجلس الوزراء "وبعض ما يُعلن عن مداولاته للتأكد على أنّ ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة إلى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد".
يذكر أن كتلة "المستقبل" النيابية حذرت أمس الثلاثاء في بيان من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية".
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