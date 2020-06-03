هجوم انتحاري يستهدف مسجدا في كابول

فجّر انتحاري نفسه في مسجد يقع عند مدخل الحي الدبلوماسي بكابول خلال صلاة العشاء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، إن «انتحاريا فجّر نفسه داخل مسجد وزير أكبر خان»، في الحي الدبلوماسي بالعاصمة، حيث كثير من السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، مضيفا «أصيب 3 أشخاص وفق التقارير الأولية».
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