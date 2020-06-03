منح جوازات سفر بريطانية لسكان هونج كونج

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه سيقترح على ملايين من سكان هونج كونج جوازات سفر وإمكانية الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.

أكد جونسون في مقال نشر في صحيفتي «تايمز» و»ساوث تشاينا مورنينج بوست»، «إذا مضت الصين قدما وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا بملء ضميرها أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنقدم خيارا بديلا».

قال جونسون: إن نحو 350 ألف شخص في هونج كونج يحملون حاليا «جواز السفر البريطاني لما وراء البحار» الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة دون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

سيكون 2,5 مليون شخص إضافيين مؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على هذه الوثيقة التي منحت لسكان المستعمرة البريطانية السابقة عند إعادتها إلى الصين.