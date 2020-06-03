كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تمريض برشلونة يذهب بمرضى "كورونا" على البحر للترفية عنهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة" بى بى سى"، صورا على حسابها على موقع "انستجرام"، لقيام فرق التمريض فى مستشفى ببرشلونة بالذهاب بمرضى كورونا بالأسرة على شاطئ البحر للتنفس هواءا نقيا خارج المستشفى وللترفيه عنهم بسبب الحالة النفسية التى يكونوا عليها خلال فترة المرض. وأعلنت هيئة التحكيم الإسبانية التي تمنح جائزة أميرة أستورياس، اليوم الأربعاء ، منح جوائزها المرموقة للطاقم الطبي الإسباني، الذي كان في طليعة المعركة ضد فيروس كورونا المستجد منذ شهور.

وقالت هيئة التحكيم ، في حيثيات منح جوائزها، إن الأطباء والممرضات والممرضين الذين عملوا في "الخط الأمامي" تميزوا بإظهار "الالتزام المطلق" و "الاحتراف الجدير بالثناء".

وأضافت هيئة التحكيم أنه لم تكن لدى الأطباء المعدات الوقائية اللازمة لعلاج مرضى كوفيد- 19 في كثير من الأحيان وأنهم عرضوا صحتهم للخطر.

وتعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء هذه الجائحة، حيث سجلت حوالي 240 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 27 ألف حالة وفاة.

ورغم ذلك، فإن الأرقام تتحسن حاليا. حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء تتعلق بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

ويحصل الفائزون أيضا على جوائز مالية بقيمة 50 ألف يورو (61600 دولار أمريكي) ونسخة من تمثال من أعمال المثال خوان ميرو.

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وقررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.