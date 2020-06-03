كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض: العنصرية أمر "مرفوض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

وأكدت "ماكناني"، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

وأشارت إلى أن الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن يكون نقل إلى ملجأ آمن في البيت الأبيض (مركز عمليات الطوارئ) المعروف بـ"يوم القيامة"، خلال التظاهرات أمام بواباته الخارجية، مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده. وكات صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى الملجأ مساء الجمعة خلال تظاهرة أمام البيت الأبيض للاحتجاج على مقتل جورج فلويد.

قال ترامب لاذاعة فوكس نيوز "إنها معلومات خاطئة"، وأضاف "كان ذلك خلال النهار" موضحا أنه توجه إلى المكان "مرتين أو ثلاث مرات" خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل "تفقد المكان". وأوضح "لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص". وأثارت أنباء نقل ترامب إلى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنها ساهمت في قراره التوجه الاثنين سيرا لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف. Advertisements وتعليقا على تلك الزيارة، قال ترامب، إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئيا بالقرب من البيت الأبيض للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه. وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع"، وأضاف "الآن، عندما ذهبت لم أقل.. ابعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك". ويواجه ترامب عصيانا مدنيا هو الأخطر في ولايته مع احتجاج آلاف الأمريكيين على العنف الذي تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت الاجتماعي تضاف إليها أزمة انتشار فيروس كورونا.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، في احتجاجات حاشدة في العاصمة البريطانية لندن ضد العنصرية وتعسف قوات الأمن، تخللها اشتباكات محدودة بين متظاهرين وعناصر الشرطة.