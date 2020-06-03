كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطبيق "سناب تشات" يوقف الترويج لمنشورات ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام تطبيق "سناب شات" بإيقاف الترويج لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، متهما إياه بالحض على "العنف العنصري"، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن شركتا "سناب شات" و"فيسبوك" تنضمات للشركات الأمريكية المندده بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، واستياء داخل شركة "فيسبوك" بسبب رفض صاحب الموقع مارك زوكربرغ حذف منشور للرئيس الأمريكي يحرض على العنف.

انضمت شركتا "فيسبوك" و"سناب شات" إلى قائمة الشركات الأميركية المنددة بالتمييز العربي في الولايات المتحدة، على خليفة مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض داس على رقبته حتى الموت. وقال الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ "نحن نقف مع مجتمع السود، وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة، تكريماً لجورج فلويد، وبرونا تايلور، وأحمود أربيري، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم". وأضاف في منشور على منصته أن "فيسبوك" ستخصص 10 ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية. Advertisements