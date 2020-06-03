كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي فلسطيني يكشف للفجر مصير صفقة القرن بعد الاحتجاجات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استمرار تصاعد التوترات بأمريكا، احتجاجا على قتل شرطي أبيض لأمريكي من أصل أفريقي، تتزايد التوترات الإسرائيلة خوفا من عرقلة تنفيذ صفقة القرن، التي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي فرصة ذهبية له ليهرب من قضايا الفساد المتهم فيها.



وتسابق حكومة الاحتلال الزمن لتنفيذ اعتداءات على الأراضي الفلسطينية، حتى يصبح أمرا واقعا، واستنكرت اليوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المنطقة الصناعية الفلسطينية في منطقة وادي الجوز، والاستيلاء عليها لتنفيذ خطة إنشاء "وادي السيليكون" تقليدا لمنطقة "السيليكون فالي" في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ووصفت عشراوي هذه الخطوة بالخطيرة والمستفزة، وتصعيد آخر ضمن حملة إسرائيل لفرض مشروع "القدس الكبرى"، محذرة الشركات من المشاركة فيها باعتبارها جريمة حرب ستعرضها للمساءلة القانونية والمالية، مؤكدة أن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية التابعة لدولة الاحتلال، في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال، الهادف إلى مواصلة تهويد القدس وتشويه تراثها، وطمس معالمها وهويتها العربية الفلسطينية.



حالة من السخط الأمريكي بسبب سياسات ترامب



وقال الدكتور أسامه شعث السياسي الفلسطيني البارز والأستاذ في العلاقات الدولية ان المظاهرات المشتعلة في أنحاء الولايات الامريكية المتحدة دليل على حالة السخط الشعبي الامريكي نتيجة سياسات الادارة الامريكية وسلوك العديد من رجال الشرطة العنصري ضد المواطنين الأمريكان من أصول أفريقية، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي ترامب منذ توليه الحكم في ٢٠١٧ نعت المواطنين الأمريكان من أصول أفريقية، بالحثالة، واتخذ سياسات عنصرية تجاههم. وقال الدكتور أسامه شعث السياسي الفلسطيني البارز والأستاذ في العلاقات الدولية ان المظاهرات المشتعلة في أنحاء الولايات الامريكية المتحدة دليل على حالة السخط الشعبي الامريكي نتيجة سياسات الادارة الامريكية وسلوك العديد من رجال الشرطة العنصري ضد المواطنين الأمريكان من أصول أفريقية، مشيرا الى ان الرئيس الامريكي ترامب منذ توليه الحكم في ٢٠١٧ نعت المواطنين الأمريكان من أصول أفريقية، بالحثالة، واتخذ سياسات عنصرية تجاههم. واوضح أن سياسة ترامب العنصرية شجعت العديد من رجال الشرطة لممارسة نفس السلوك العدواني تجاه المواطنين الأمريكيين من اصول أفريقية. وأضاف الخبير الفلسطيني أن مشاهد الاحتجاجات الشعبية في شوارع امريكا تذكرنا بما جرى من مظاهرات واحداث عنف بسبب العنصرية والكراهية التي كانت تمارس ضد المواطنين السود في الستينات من القرن الماضي Advertisements



تأثير الاحتجاجات على صفقة القرن



وقال شعث إن استمرار هذه الاحتجاجات سيعني إنهاء فرص ترامب للفوز في الانتخابات الامريكية المزمعة، موضحا أن الإدارة الامريكية الحالية هي الأسوا في تاريخ الولايات الامريكية المتحدة حيث أخفقت في ادارة علاقاتها الدولية وأحدثت خرابا في العديد من الملفات الدولية واهمها قضية فلسطين. وقال شعث إن استمرار هذه الاحتجاجات سيعني إنهاء فرص ترامب للفوز في الانتخابات الامريكية المزمعة، موضحا أن الإدارة الامريكية الحالية هي الأسوا في تاريخ الولايات الامريكية المتحدة حيث أخفقت في ادارة علاقاتها الدولية وأحدثت خرابا في العديد من الملفات الدولية واهمها قضية فلسطين. ونوه شعث إلى أن استمرار الشرطة الامريكية باستخدام العنف ضد المتظاهرين سوف يغرق امريكا في دوامة الحرب الأهلية، واَي ادارة اخرى ستتولى البيت الأبيض في الأشهر القادمة ستنغمس في ترميم واصلاح الخراب الذي أحدثه ترامب طيله فترة حكمه في السياسات الخارجية والداخلية الامريكية.



نتنياهو يسابق الزمن لتنفيذ صفقة القرن



واوضح شعث ان خطة صفقة القرن ولدت ميته، لكنها ستدفن مع رحيل ترامب من البيت الأبيض، وقال إن حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو تسابق الزمن لفرض حقائق على الارض بالاستيطان ومصادرة الارض واقرار اجراءات الضم لاجزاء من الضفة، قبل رحيل ادارة ترامب.



وتابع حديثه: "من المؤكد أن هناك قلق إسرائيلي من المظاهرات الأمريكية المتصاعدة والتي قد تدفع بإدارة ترامب للضغط على نتنياهو لتأجيل تنفيذ قرار الضم للأراضي الفلسطينية، فهي تعتبر وجود ادارة ترامب فرصة ذهبية لن تتكرر، لتنفيذ مخططاتها التوسعية التهويدية العدوانية".

