بطمة في حملة لتوزيع الكمامات على المواطنين

انضمت الفنانة دنيا بطمة إلى حملة توزيع كمامات على المواطنين المغاربة، التي يدعمها رجال أعمال قطريين.

وانطلقت حملة توزيع الكامامات بالمجان، أمس الثلاثاء، من شوارع مراكش، وستنتقل إلى مدن أخرى، منها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وتهدف إلى تزويد مواطنين بسطاء بالكمامات الوقائية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

الحملة، التي شاركت فيها بطمة، يدعمها رئيس اتحاد الوطن العربي، ورئيس المنظمة الخيرية العالمية، جمال عبد الرحمان النعيمي، وعبدالعزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني، صاحب شركة قطرية للبترول.

وَفي سياق منفصل، تلقت بطمة، أول أمس الاثنين، قرار المحكمة، المؤيد لعدم متابعتها في قضية حمزة مون بيبي بتهمة “المشاركة في النصب”، فيما لا تزال باقي فصول قضيتها، متواصلة.